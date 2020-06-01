Аварийно-спасательная бригада под руководством тюменского депутата успешно справилась с задачами по ликвидации розлива нефти

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Глава Министерства Евгенией Зиничев выразил признательность тюменским специалистам за участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. Руководил отрядом генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь", депутат Тюменской городской думы Виктор Бронников.

Уровень профессиональной подготовки аварийно-спасательных бригад предприятия оценил и первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, руководитель оперативного штаба по ликвидации ЧС Александр Чуприян.

"Окончательно убедился, что у наших крупных организаций есть солидные аварийно-спасательные формирования. Тюменские бригады прибыли к месту ликвидации не первыми, но при этом собрали больше всех нефтепродуктов с водной поверхности реки Амбарная, продемонстрировав высокие профессиональные умения личного состава и техническую оснащенность", - отметил Александр Чуприян.

Предприятие завершило основной этап работ по ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива, произошедшей на норильской ТЭЦ-3 в конце мая. Общий объем собранного дизельного топлива составил более 9 тыс. куб. м.

"Задача по механической очистке водной поверхности от дизельного топлива, поставленная перед нашим подразделением, практически выполнена. С нашей стороны предприняты необходимые меры для уменьшения негативного воздействия от розлива топлива на окружающую среду", – подчеркнул Виктор Бронников.