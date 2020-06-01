Александр Моор рассказал о реализации нацпроектов в Тюменской области

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

19 млрд рублей направят в 2020 году на реализацию национальных проектов в Тюменской области, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на межведомственном совещании под председательством полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова 23 июня.

Участие в совещании приняли министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев, генеральный директор государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Константин Цицин, представители федеральных министерств, главы регионов УФО.

Александр Моор уточнил, что 15% от общего объема финансирования будет потрачено на проект "Жилье и городская среда".

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Николай Цуканов напомнил, что Уральскому федеральному округу поставлена задача в 2024 году увеличить ввод жилья до 9,5 млн кв. м. Это на 3 млн больше, чем было построено в 2019 году.

Владимир Якушев сообщил, что на весенней сессии Госдума РФ планирует принять поправки в действующее законодательство, дающие возможность муниципалитетам открывать счета эскроу в банках для приобретения жилья. "Сегодня пройдет первое чтение. Мы рассчитываем, что этот законопроект будет принят в ближайшее время: вся страна очень на него рассчитывает. Эта поправка нужна, чтобы формировать государственный заказ на приобретение жилья", — подчеркнул Владимир Якушев.

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Александр Моор проинформировал, что в 2020 году в регионе необходимо построить 1 млн 756 тыс. кв. м жилья. За пять месяцев этого года уже введено в строй более 338 тыс. кв. м.

"Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы сохранили объемы финансирования всех региональных жилищных программ. На эти цели в текущем году выделено более 5 миллиардов рублей", — сказал глава региона.

В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации в Тюменской области ускоренными темпами до конца 2023 года будет выполнена программа по переселению людей из аварийного жилья. В настоящее время уже расселено 36,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Это в 1,6 раза больше планового показателя.

Еще один приоритетный проект — формирование комфортной городской среды. Его реализация в регионе идет с учетом мнения жителей и интересов маломобильных групп населения. В текущем году планируется реконструировать четыре общественных пространства и 27 дворов многоквартирных домов. На эти цели направят более 700 млн рублей.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города" в 2019 году от Тюменской области признаны победителями заявки Ишима и Тобольска. В 2020 году участником конкурса станет Заводоуковск.

В рамках регионального проекта "Чистая вода" за счет федеральных и областных средств в 2019 году заключены контракты на строительство второй очереди водопроводных очистных сооружений в райцентре Голышманово и селе Большое Сорокино. Общая стоимость строительства составит 379 млн рублей. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 5 тыс. жителей региона.

"Люди должны чувствовать положительный эффект нацпроектов, и не в отдаленном будущем, а сейчас", — подчеркнул Николай Цуканов, подводя итоги заседания.