Ученые выяснили, что поможет восстановить сердце после инфаркта

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Ученые-кардиологи обнаружили ключевой белок, который помогает сердцу регулировать поток кислорода и кровоток, восстанавливая повреждения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Biological Chemistry, пишет РИА Новости.

При инфаркте запускаются биохимические процессы, которые приводят к повреждению сердца — происходят потери в тканях и мышцах, перебои с поступлением крови и потоком кислорода. Поскольку сердце само не очень хорошо восстанавливается, кардиологи ищут способы, как ему помочь и минимизировать ущерб.

Американские ученые из Университет штата Калифорния в Сан-Диего вместе с немецкими коллегами обнаружили, что в восстановлении сердца и, соответственно, в улучшении выживаемости пациентов ключевую роль играет белок MANF — мезенцефалические астроциты нейротрофического фактора. Он способен исправлять поврежденные и даже реконструировать другие утерянные белки, выполняя роль белкового регулятора.



"Чем сильнее повреждено ваше сердце, тем хуже прогноз в долгосрочной перспективе, поэтому именно на этом сосредоточено наше исследование. Мы изучаем, как сделать сердце более устойчивым к повреждениям от инфаркта, что улучшит выздоровление пациентов", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Криса Глембоцки, молекулярного кардиолога и директора Кардиологического института в Сан-Диего.

Исследователи планируют в ближайшее время изучить действие белка MANF на свиньях, чье сердце по размерам, а также чьи симптомы после инфаркта очень похожи на человеческие. Кроме того, одной из задач, по мнению авторов, остается поиск оптимального пути доставки MANF в сердце.