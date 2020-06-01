Голышмановцам предлагают посмотреть Парад Победы в социальных сетях

| Фото: Министерство обороны РФ во ВКонтакте | Фото: Министерство обороны РФ во ВКонтакте

Посмотреть Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня можно, не выходя из дома. Жителям Голышмановского городского округа предлагают увидеть торжество в соцсетях.

РДШ округа и Молодежный центр организуют трансляцию во ВКонтакте. Начало в 11 часов 55 минут.

"Как ожидается в Параде Победы примут участие более 13 тысяч военных из 12 стран, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины, а также 75 самолетов и вертолетов", - говорят специалисты МЦ Голышманово.

Сразу после Парада Победы 2020 года участникам просмотра предложат увидеть Парад Победы 1945 года. Им командовал Константин Рокоссовский, а принимал парад Георгий Жуков. Специалисты РДШ расскажут голышмановцам интересные факты о первом победоносном событии страны и ответят на вопросы.

"Завершим эфир показом военного фильма "Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой". Танкист с одним маленьким помощником начинают операцию по спасению детей из плена летом 1941 года. Начало прямого эфира 24 июня в 11 часов 55 минут по тюменскому времени. До встречи в нашем дружном кругу!", - пригласили организаторы просмотров.

Анжела Лебедева