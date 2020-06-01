Третий фестиваль домашних животных стартовал в Тюмени

| Фото: ДК "Водник" во ВКонтакте | Фото: ДК "Водник" во ВКонтакте

Третий фестиваль домашних любимцев стартовал в Тюмени. От тюменцев организаторы ждут фото и истории о домашних питомцах. Первые 60 человек уже стали участниками фестиваля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила менеджер Дома культуры Водник, организатор фестиваля домашних любимцев Юлия Кушина.

Дом культуры "Водник" объявил о начале приема заявок на III городской фестиваль домашних любимцев 18 июня.

"Участников фестиваля предыдущие годы мы приглашали на свою площадку в День города. Среди них устраивали конкурс – визитка, творческий номер, конкурс нарядов питомцев. Так, в прошлом году, на конкурсе была представлена улитка в юбке. Помимо привычных кошек, собак, участниками становятся пауки, попугаи. Конкурсанты получают подарки от наших партнеров, это то, что касается ухода за домашними любимцами. Это стандартная форма проведения фестиваля. Участниками фестиваля становятся кинологи, они организовывают выступления своих питомцев", - рассказала она.

В 2020 году участники фестиваля должны выполнить три задания: визитка, творческое задание и интеллектуальное состязание для хозяина. Форма чествования победителей и призеров фестиваля-конкурса зависит от эпидемиологической ситуации. Если режим повышенной готовности в Тюменской области будет снят, организаторы смогут устроить праздник для тюменцев и их питомцев на площадке города.

Снимок и мини-рассказ о домашнем любимце тюменцы могут направить в личные сообщения на страницу во ВКонтакте.

Анжела Лебедева