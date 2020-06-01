Более десяти тысяч проб на коронавирус исследовали в Многопрофильном диагностическом центре в Тюмени

Фото пресс-службы Многопрофильного консультативно-диагностического центра Фото пресс-службы Многопрофильного консультативно-диагностического центра

Более 10 тыс. исследований на коронавирус порвели на базе отделения клинической лабораторной диагностики Многопрофильного консультативно-диагностический центра в Тюмени.

Около 400 из них оказались положительными, сообщает пресс-служба учреждения.

С апреля Многопрофильный центр стал одной из 12 баз для проведения лабораторного исследования проб на COVID-19. Анализы исследуют методом ПЦР. Он позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется носоглоточный мазок.

"Ежедневно нам для анализа привозят 250-400 проб. В основном, это пробы, взятые у контактировавших с больными, у пациентов с пневмонией, у людей старше 65 лет с симптомами ОРВИ, а также у медработников, подверженных риску заражения", - рассказала заведующая отделением клинической лабораторной диагностики центра Наталья Троцак.

Выполнение анализа занимает около 4-5 часов. Сначала образец биологического материала подвергают разрушению клеток с помощью специального реагента. Затем из образцов выделяют РНК. С помощью другого реагента специалисты переводят ее в комплементарную ДНК и копию этого ДНК добавляют в пробирки со специальной смесью. Смесь помещают в амплификатор, в котором циклически меняется температура, в результате количество нуклеиновой кислоты вируса, если она есть, начинает расти.

Согласно разработанному региональным департаментом здравоохранения алгоритму на исследование в лабораторию поступают пробы биологического материала из городских поликлиник и областных больниц №24 и №23. В случае положительного или сомнительного результата теста, биологический материал направляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области для подтверждения.

В Многопрофильном центре соблюдают все меры безопасности и профилактики распространения инфекции. Сотрудники лаборатории работают в противоэпидемических костюмах в разных зонах лаборатории, где после каждой смены проводится специальная санитарная обработка.

Отметим, что Тюменская область входит в список лидеров по тестированию на коронавирусную инфекцию. Для этого в регионе используют современные тест-системы.