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Виртуальную выставку об Иване Кулибине открыли в областной научной библиотеке

Общество, 16:02 25 июня 2020

Областная научная библиотека ВКонтакте | Фото: Областная научная библиотека ВКонтакте

Виртуальную выставку "Главный механикус России" к 285-летию выдающегося русского механика, инженера и изобретателя Ивана Кулибина открыля Тюменская областная научная библиотека им.Д. И. Менделеева в разделе "Медиатека", сообщает учреждение.

Вклад Ивана Кулибина в отечественную и мировую науку столь значителен, что он по праву считается символом русского изобретательства. Масштаб, глубина, новизна и разносторонность созданных им изобретений ставят его в один ряд с выдающимися представителями цивилизации. Его механические устройства и проекты во многом опередили свое время.

Выставка предназначена для широкого круга читателей.

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# Тюменская областная научная библиотека

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