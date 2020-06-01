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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Тюменскую молодежь приглашают выступить против коррупции

Общество, 08:21 30 июня 2020

Фото: 72.mchs.gov.ru

Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет приглашают на творческий конкурс антикоррупционной рекламы.

В нем участвуют социальные видеоролики и плакаты на тему противодействия коррупции. Главное условие - работы должны быть просветительного характера, привлекать внимание к проблеме и укреплять имидж правоохранительных органов.

Работы принимают до 1 октября здесь. Финалисты и победители получат призы от Генпрокуратуры РФ.

Евгения Шевцова

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# Генпрокуратура , конкурс , коррупция

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