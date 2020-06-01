Тюменцам расскажут об идеях для счастливых семей

| Фото: "Точка кипения – Тюмень" | Фото: "Точка кипения – Тюмень"

Прямой эфир "100 идей для счастливых семей" начнется 26 июня в 12 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

Слушателям расскажут об организации семейного досуга. В прямом эфире примут участие спикеры из разных регионов, имеющие нестандартные хобби или устраивающие крутые семейные события.

Модератором выступит председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев. Спикеры – эксперты в области воспитания, организации позитивного, развивающего досуга. Они поделятся личным опытом воспитания как собственных детей, организации позитивного досуга семьи, так и практиками работы с населением. Зрители эфира смогут задать вопросы и получить ответы на них.

В 12 часов 5 минут начнется выступление старшего преподавателя кафедры психологии и педагогики детства ТюмГУ, логопеда, детского психолога, руководителя центра логопедии и детской психологии "Формула развития" Елены Рамазанова. В 12 часов 15 минут с зрителями пообщается референт заместителя председателя Тюменской областной думы, член Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, организатор "Европейской зарядки" Кирилл Сергеев.

Педагог, автор программы раннего развития "МалышиУм", заведующая отделением раннего творческого развития Дворца творчества и спорта "Пионер" Екатерина Каракеян выступит в 12 часов 25 минут.

Слово руководителю детского центра "Гринладия", руководителю проекта "Капитаны двора" Павлу Притупе дадут в 12 часов 35 минут. Выступление заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени Илоны Осиповой начнется в 12 часов 45 минут.

Желающие посмотреть мероприятие могут подать заявку здесь.