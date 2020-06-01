Тюменцы согласовывают проекты благоустройства дворов

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

52 дворовые территории Тюмени обрели новый облик при участии граждан в 2019 году. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук. Отчет главы города о результатах своей работы и деятельности администрации стал главным вопросом заседания Тюменской городской думы 26 июня.

По словам Руслана Кухарука Тюмень - активный участник национального проекта "Жилье и городская среда" в сфере благоустройства дворов и озелененных территорий.

"Благоустройство города начинается со двора, городского парка, сквера, где можно чувствовать себя комфортно и безопасно. Благоустройство – один из важнейших элементов качества жизни", - подчеркнул в своем отчете глава города.

Он отметил, что каждый элемент, который появился во дворе, согласован с жителями. Активную работу по согласованию проектов, контролю за работами, приемке проводили и депутаты городской думы.

Во дворах появилось 70 новых спортивных и детских площадок, более полутора тысяч парковочных мест, выполнен ремонт шести с половиной километров инженерных сетей.

"Уровень вовлеченности граждан в решение вопросов развития городской среды - важный показатель для национального проекта. В прошлом году более двадцати тысяч тюменцев внесли свой вклад в его реализацию, приняв активное участие в вопросах жизни города. Сопричастность, вовлеченность в принятие решений – такой формат все больше интересен нашим жителям", - добавил Кухарук.

Также стремятся жители Тюмени и к полноценному отдыху в городской среде, а значит, возрастает роль создания и благоустройства зеленых уголков в шаговой доступности, парков, скверов и зон отдыха.

В 2019 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Тюмени благоустроены озелененные территории в районе карьера Школьный и в новом микрорайоне Ямальский-2 по улице Вьюжной. "Этот проект Министерство строительства и ЖКХ включило в реестр лучших муниципальных практик", - отметил глава города.

Символичным стало обновление к 75-летию Великой Победы сквера им. Героя Советского Союза, почетного гражданина Тюмени Якова Неумоева. Руслан Кухарук сообщил, что торжественное открытие сквера состоится уже в ближайшее время.

Николай Ступников