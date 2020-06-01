Жителей Ялуторовска знакомят с культурой разных народов онлайн

| Фото: "Центр национальных культур I Ялуторовск" во ВКонтакте | Фото: "Центр национальных культур I Ялуторовск" во ВКонтакте

Фестиваль "Венок дружбы" знакомит жителей Ялуторовска с культурой и традициями представителей разных национальностей в режиме онлайн.

Городской фестиваль национальных культур "Венок дружбы" проходит в Ялуторовске ежегодно, в день города. Отметим, 27 июня Ялуторовску исполняется 361 год.

"Всегда мероприятие проходило масштабно на Сретенской площади в формате этнографического музея под открытым небом. Свои подворья представители национальных сообществ обустраивали в шатрах. Здесь они знакомили жителей и гостей города с бытом, традициями национальной кухни, устраивали концертные программы, презентовали себя. Поскольку сейчас мы работаем в несколько других условиях, то решили провести фестиваль, но уже в режиме онлайн. Основная часть наших мероприятий проходит в виртуальном пространстве. Зрители переформатировались, стали следить за нашими онлайн-событиями. У нас хорошие просмотры, в том числе, и у видеороликов, снятых в рамках "Венка дружбы", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора ялуторовского учреждения культуры "Арт-Вояж" Анастасия Петелина.

Онлайн-фестиваль "Венок дружбы" запущен на базе двух социальных сетей — во ВКонтакте и Одноклассниках. Ежедневно в течение недели в сети публикуют релизы с видеопрезентациями национальных сообществ. Представители различных народов рассказывают о себе в национальной галерее города, которая расположена в Центре национальных культур Ялуторовска.

"У каждого национального сообщества там есть свое подворье. Именно на этой площадке они рассказывают о себе, колорите, традициях. Также в рамках "Венка дружбы" у нас состоялся квест "Национальная галерея". Зрителям задавали вопросы, они должны были давать ответы в комментариях. Потом наградим наиболее активных участников", — заключила Анастасия Петелина.

Инна Пахомова