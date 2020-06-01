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"Самоделкин" дистанционно обучит ишимских школьников работе с 3D-принтером

Общество, 16:39 27 июня 2020

«ТехноСтарт» | Фото: «ТехноСтарт»

Проект "Самоделкин" ждет детей и родителей Ишима и Ишимского района, сообщает центр молодежного инновационного творчества "ТехноСтарт". Цель проекта - дистанционно познакомить школьников с возможностями современного оборудования, лазерных станков и 3D-принтеров.

Участники совместно с родителями дома проектируют на компьютере всевозможные изделия, востребованные в семье, которые можно выполнить на 3D принтерах (ручку к мебели, сломанную шестеренку от миксера и т.п.) и лазерном оборудовании (шкатулку для мамы, ключницу в прихожую, медальницу, и т.п.).

Созданная детьми и их родителями модель может быть распечатана на 3D-принтерах или вырезана на лазерном станке с последующей передачей ее авторам проекта: детям и их родителям.

Резка по файлу осуществляется бесплатно. Обязательное условие – изделие должен спроектировать именно ребенок, либо совместно с родителями, а не взять готовый макет из Интернета.

Записаться, или получить более подробную информацию можно здесь и здесь. Количество мест ограничено.

Николай Ступников

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# Ишим , проект

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