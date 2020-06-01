Ямал отмечает День молодежи онлайн

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

День молодежи на Ямале пройдет в режиме онлайн. Во многих муниципалитетах он стартует уже 26 июня. Так, на медиаканале "Я молод" каждый час подписчиков будут ждать "короткие метры" интерактив-шоу "ПолуОстро". Онлайн-празднование завершится к полуночи, сообщает правительство ЯНАО.

27 июня Губкинский предлагает молодым людям принять участие в фотокроссе "SummerEnergy", в Лабытнанги - в онлайн-игре "Кто лучше", а вечером подключиться к онлайн-дискотеке "Houseparty".

Красноселькупский район в канун праздника подведет итоги викторины для молодых семей "Устами младенца". Самое оригинальное блюдо, приготовленное в семейном кругу, станет победителем гастрономического конкурса "Кулинар-battle".

В Муравленко проведут интерактивную игру "Автоквест", соревнования по киберспорту "Мир кораблей".

В День молодежи надымчане предложат молодым людям интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" и "Где логика?", молодежный квиз "Надо подумать". Активным участникам будет вручена сувенирная продукция.

Ноябрьск удивит разнообразием предлагаемых онлайн-форматов. 26 июня в городе состоятся молодёжное юмористическое шоу, онлайн-турнир по игре юкигассен "Не мороZи", акция "Не мусо.RU". Все молодежные учреждения города проведут циклы прямых эфиров с молодыми талантами, лидерами, успешными людьми.

Во всех уголках Пуровского района будут проходить онлайн-мероприятия для активной и творческой молодежи, подробности: @public_vkurse_pur и @pur_vkurse.

Салехардские автолюбители в День молодежи примут участие в автоквесте URBAN.SHD. Интерактивная развлекательная программа "Молодежный Квартал" подарит праздничное настроение всем салехардцам.

В Тазовском районе ключевым мероприятием станет интеллектуальный баттл "СвоЯк" для молодежи 14+, который состоится на платформе Zoom.

Шурышкарский район проверит, какие фильмы успели посмотреть подростки в период самоизоляции и приготовили по 10 непростых вопросов о кино. Ведущие развлекательного канала Медиа STARCKLUB проведут для молодежи района танцевальный фристайл от студии танцев DanceWithMe, викторину "ОнлайнЗнаток" от DJ, выпускники школ расскажут ребятам, как готовятся к ЕГЭ. В Ямальском районе для молодежи пройдет интеллектуальный квиз "МОЗГ".