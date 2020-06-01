Тюменцы увидят первый летний звездопад

Фото: planetarium-moscow.ru Фото: planetarium-moscow.ru

Увидеть падающую звезду и загадать желание могут тюменцы в ночь с 27 на 28 июня.

На это время придется максимум метеорного потока Июньские Боотиды, который действует каждый год с 22 июня по 2 июля. Земля проходит сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке. Радиант звездопада находится в созвездии Волопаса - по латыни Bootes, отсюда и название потока.

Однако активность Июньских Боотид достаточно низкая - при безоблачном небе можно наблюдать всего около 10 метеоров в час. Это первый заметный летний звездопад, следующий метеорный поток - Персеиды- ожидается с 17 июля по 24 августа.

Евгения Шевцова