Тобольский технопарк приглашает школьников провести время в "Квантограде"

| Фото: Детский технопаркт "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте | Фото: Детский технопаркт "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте

Вечерняя досуговая площадка "Квантоград" для школьников стартует в Детском технопарке в Тобольске со 2 июля.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист по проектной деятельности ДТ "Кванториум-Тобольск" Татьяна Дмитрищак, для ребят от 6 до 18 лет, желающих получить новые знания и навыки, каждый будний день с 17 до 21 часа специалисты центра будут проводить увлекательные занятия.

"В нашем технопарке семь ведется работа по семи направлениям, и все они будут представлены в ежевечерних занятиях. Так, например, 8 июля VR/AR-квантум организует площадку виртуальных аттракционов "Реально нереально" ее участникам предложат собрать VR-очки и ответить на вопросы викторины. На площадках промдизайна их научат пользоваться различными программами по редактированию фотографий, созданию мемов и стикеров, дети помладше смогут создать какие-то макеты, изделия с помощью 3D-ручек", - пояснила она.

Кроме работы над проектами, на площадках организуют подвижные игры, увлекательные тесты, просмотры научно-популярных фильмов. Запланирована экологическая акция, где дети и подростки научатся давать вторую удивительную жизнь ненужным вещам.

Стать участником любой из предстоящих площадок, которые будут проходить до 31 июля, могут стать все желающие, предварительная запись не нужна. Прийти могут и взрослые, чтобы посмотреть, что компьютеры и гаджеты могут быть источником полезных знаний и инструментом для развития ребенка. Анонсы с темами и описанием работы площадок можно посмотреть на официальной странице технопарка во ВКонтакте.

Ирина Кургузова