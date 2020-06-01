Сервисный центр по по ремонту и обслуживанию POS-терминального оборудования открыли в Тюмени

| Фото: с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Сервисный центр по ремонту и обслуживанию POS-терминального оборудования Ingenico открыли в Тюмени 26 июня. Открытие такого Центра стала возможным благодаря МСП Банк России и ПАО "Сбербанк".

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В сервисном центре по ремонту и обслуживанию POS-терминального оборудования создано более 80 рабочих мест.

"Для нас с вами это терминалы, с которыми мы сталкиваемся везде в обычной жизни: оплачивая услуги в кафе, покупая одежду, товары для дома и так далее. Сегодня без таких терминалов сложно представить работу любой организации и банков", - говорит Пантелеев.

По его словам, при поддержке АО "МСП Банк" в Тюменской области были реализованы проекты в сфере инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов (ООО "ИнТех"), нефтесервисных услуг в области геолого-разведочных работ (ООО "ТНГФ"), производства молочной продукции ООО "Молочный завод "Абсолют". К слову, между МСП Банком ("Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства") и правительством Тюменской области заключено соглашение о сотрудничестве для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе.

"Определили для себя приоритетные направления развития экономики региона, среди них обрабатывающая промышленность, туризм и лесная промышленность", - добавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева