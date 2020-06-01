Правительство Тюменской области и МСП Банк заключили соглашение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обрабатывающая и лесная промышленность, туризм - приоритетные направления в соглашении о сотрудничестве, которое заключили правительство Тюменской области и АО "МСП Банк".

Соглашение будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе, использованию эффективных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

"У малого и среднего бизнеса региона есть большой потенциал, наша основная задача — помочь его реализовать. Региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, в том числе с привлечением банковского финансирования", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, совместно с правительством Тюменской области банк будет выстраивать свои действия так, чтобы активнее наращивать объемы финансирования в приоритетных отраслях. "На примере нашего кредитного портфеля следует отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства Тюменской области очень активны и продолжают свою работу даже в сложных условиях пандемии коронавируса", - подчеркнул Дмитрий Голованов.

При поддержке АО "МСП Банк" в Тюменской области реализованы проекты в сфере инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов (ООО "ИнТех"), нефтесервисных услуг в области геологоразведочных работ (ООО "ТНГФ"), производства молочной продукции (ООО "Молочный завод "Абсолют").