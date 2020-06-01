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Сказочные инсталляции установили на территории тюменского центра "Родник"

Общество, 19:47 27 июня 2020

Центр "Родник" во Вконтакте | Фото: Центр "Родник" во Вконтакте

Сказочные инсталляции создали и установили на территории специалисты тюменского центра "Родник".

"Сказочная постройка "Пчелиный рай" создавалась в технике папье-маше. Это простая и доступная техника изготовления объемных предметов с помощью бумаги и клейстера. За основу бралась пластиковая бутылка, на нее наносилась масса "папье-маше", после ее просыхания - роспись акриловыми красками и лак для закрепления. Все выполнено в одной тематике: улей, цветы, пчелы, мед", - рассказала социальный педагог центра Татьяна Новикова.

В композиции "Лесная сказка" герои выполнены из гипса. Гипс легкий пластичный материал, при помощи которого можно создать настоящий шедевр. Достаточно проявить фантазию и вооружиться вдохновением".

Лето в фантастических красках и сказочных декорациях поможет детям разбудить творческие способности, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

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