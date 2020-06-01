Тюменцев предупреждают: организаторы викторины "Время Побед" не звонят горожанам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организаторы викторины "Время Побед" в Тюмени не звонят горожанам. Об этом сообщили в Благотворительном Фонде развития города Тюмени.

От жителей города поступило уже четыре обращения, в которых они жалуются на сомнительные звонки от операторов викторины "Время Побед". Пожилым людям звонят с телефона 63-85-51 и предлагают ответить на несколько вопросов, после чего они могут якобы получить подарок. Тюменцам рекомендуют быть осторожными, так как это могут быть мошенники.

По словам финансового директора Благотворительного фонда Ларисы Зубцовой, организаторы викторина ни в коем случае не звонят гражданам.

"Чтобы принять участие в викторине, тюменцы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны сами позвонить по телефону 8-800-234-22-22. Мы сообщили о подозрительных звонках в правоохранительные органы. Полиция проверяет полученную информацию", - пояснила она.