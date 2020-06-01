Акцию "Ответственный бизнес" запустили в Тюменской области

| Фото: с личной страницы Артёма Андросова во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Артёма Андросова во ВКонтакте

Акцию "Ответственный бизнес" запустили в Тюменской области представители тюменского регионального объединения "ОПОРА РОССИИ" с 26 июня.

Об этом в своих социальных сетях написал заместитель председателя ТРО "ОПОРА РОССИИ" Артём Андросов.

"Для нас предпринимателей забота о клиенте и персонале всегда в приоритете. Многие говорят о спорности тех мер, которые принимают, но других рычагов повлиять на ситуацию - нет, - отмечает он. - В таком ключе очень важно показать нашу ответственность лицом, но не с точки зрения того, что от нас это требуют, а с точки зрения объяснения и благодарности за соблюдения норм".

В "ОПОРЕ РОССИИ" разработали единый брендинг, который предлагают внедрить тюменским предпринимателям. Он предназначен для того, чтобы показать, что все меры предосторожности, связанные с распространение новой коронавирусной инфекции, соблюдаются в торговый центрах, фитнес-центрах и других местах массового пребывания людей. Напомним, по решению губернатора Тюменской области, данные объекты открылись для посещения с 25 июня.

"#отвественныйбизнес - это очень важная акция, которая может дать дополнительные аргументы в момент, когда будут приниматься решения о закрытии или открытии разных секторов. #мывместе сделаем все, чтобы дать возможность бизнесу работать и сделать его максимально безопасным! Все исходники можно взять по ссылке в шапке профиля, а также в наличии в компании "Клякса", - добавил заместитель председателя ТРО "ОПОРА РОССИИ" Артём Андросов.

Анжела Лебедева