Тюменский врач отмечена знаком "Отличник здравоохранения РФ"

| Фото: ОБ №19 | Фото: ОБ №19

Врач тюменской областной больницы № 19 Ольга Ракова приказом Министерства здравоохранения РФ удостоена нагрудного знака "Отличник здравоохранения РФ". Знак ей вручил главный врач больницы Андрей Патрикеев, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Это почетная ведомственная награда, которую вручают за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения, подготовки медицинских кадров, науки",- сказал главврач.

Ольга Ракова вот уже десять лет работает в ОБ №19: сначала врачом-неврологом, а с 2011 года - заместителем главного врача по медицинской части. За это время не раз награждалась почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ и благодарственными письмами.

Награжденная с благодарностью вспоминает годы учебы в Тюменском медицинском институте и замечательных педагогов, вкладывавших сердце и душу в воспитание будущих врачей. Признательна она и пациентам, коллективу больницы за высокую оценку своего труда.

Сегодня ОБ №19 активно реализует все направления национального проекта "Здравоохранение" в Тюменском районе, внедряет бережливые технологии. "Задач и планов у нас много, - поделилась Ольга Ракова, – охватить заботой о здоровье, лечением, профилактическими мероприятиями каждого жителя Тюменского района, каждого обратившегося за медицинской помощью. И все это в соответствии с современными стандартами обследования и лечения".