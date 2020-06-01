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ГИБДД проводит акцию по снижению смертности на дорогах региона

Общество, 13:28 28 июня 2020

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В Тюменской области проходит мероприятие по снижению смертности на дорогах #Стратегия0. Снижение числа погибших в дорожных авариях является целью федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Особенно опасны для участников движения федеральные автодороги, где автомобилисты допускают превышение скорости, выезды на встречную полосу, нарушение правил обгона — нарушения, являющиеся главными причинами трагедий на трассах.

Предупредительные акции с участием депутатов, глав местных администраций, руководителей подразделений ГИБДД региона, известных людей проходят в местах придорожного сервиса, на опасных участках дорог и у пешеходных переходов, где уже сбивали людей.

Участникам движения вручаются памятки и наглядные материалы, призывающие к ответственному участию в дорожном движении, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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