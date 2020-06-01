Тюменскому разведчику посвятили выставку в Екатеринбурге

| Фото: координационного бюро ветеранских организаций органов безопасности в Уральском федеральном округе | Фото: координационного бюро ветеранских организаций органов безопасности в Уральском федеральном округе

Выставку, посвященную тюменскому разведчику Николаю Кузнецову, открыли в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" Екатеринбурга.

"Кузнецов круче Джеймса Бонда. Это реальный человек, а не персонаж боевика. Советский разведчик, владеющий несколькими языками, мастерски действовал в тылу врага во время войны, добывая ценные сведения для руководства СССР", - говорить директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" Наталья Прошина.

Интерактивная экспозиция "Николай Кузнецов. Герои не умирают" расскажет об истории подвига разведчика. Выполняя самые опасные задания в тылу под маской немецкого офицера, он наводил ужас на врагов. Николай Кузнецов заслужил титул "Разведчик №1".

Экспозиция была подготовлена одной из ведущих музейных фирм из Дании. При создании выставки использованы материалы Музея разведчика Н. И. Кузнецова в Талице. Отличительной особенностью новой выставки стала подача нарратива по принципу кино: посетители погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика.

Отметим, что яркая история подвига тюменского разведчика легла в основу создания образа Штирлица и многих других советских кинематографических героев, сообщает "Тюменская область сегодня".