Жители Тюменской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию более, чем на тысяче участков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Тюменской области, избиратели смогут отдать свой голос на 1 тыс. 97 участках, из них 1 тыс. 88 - постоянные, и девять - временные. Как рассказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин, общественный контроль на участках усилился: работают 2 тыс. 857 наблюдателей, представители 31 СМИ освещают это событие.

В субъекте предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Задействовано 450 волонтеров Конституции. Для организации голосования в труднодоступных и отдаленных местностях используются не только автомобильный транспорт и вездеходы, но и авиация.

Если у жителей региона возникли вопросы по поводу голосования и его организации, работают горячая линия облизбиркома (42-67-72) и горячая линия Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20).

Помимо этого, есть электронный поисковик мойучасток.рф, где по адресу можно определить свой участок для голосования. Задать вопросы по поправкам в Основной документ страны можно и в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования: 8 (3452) 39-01-07.

28 июня, как и прежде, участки будут работать с 8 до 20 часов.