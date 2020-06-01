УИК 2112: голосующие с пониманием относятся к мерам предосторожности на участках

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Все голосующие с пониманием относятся к мерам предосторожности, которые применяются на участках для голосования. Для избирателей нет ничего неожиданного, напротив, многие уже приходят в масках и перчатках.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказала председатель избирательного участка 2112 Тюмени Татьяна Хомлева, подводя итоги дня работы комиссии 27 июня.

По ее оценке, за три дня работы комиссии с 25 по 27 июня голосующие с приподнятым настроением идут на участок. К требованиям соблюдения противоэпидемических норм относятся положительно.

"К нам на участок приходят много молодых избирателей, есть, которые впервые участвуют в голосовании. Скопления людей нет, соблюдаются все санитарные нормы. Комиссия обеспечена всем необходимым для выполнения требований санэпиднадзора. При входе лежит коврик, который смачивается спецраствором, проводится антисептическая обработка обуви. Термометрия на входе. Выдаются одноразовые ручки, маски, перчатки. Антисептиком обрабатываем руки избирателей. Хочу отметить, многие тюменцы приходят уже с масками и перчатками", - рассказала она.

Участковая избирательная комиссия 2112 работает с 8 до 20 часов. Два раза в день члены комиссии выезжают к тем, кто решил проголосовать дома. После закрытия участка члены комиссии приступают к формированию сейф-пакетов. В них помещают бюллетени, подсчет которых произведут после основного дня голосования – 1 июля. За всем происходящим наблюдают сотрудники полиции и общественные наблюдатели.

По словам общественного наблюдателя участка 2112 Тюмени Ларисы Илиной, никаких замечаний в адрес комиссии зафиксировано не было.

"Я наблюдаю за тем, как люди заходят на участок, чтобы они соблюдали все меры предосторожности. Никаких происшествий за эти дни не отмечено. Я наблюдаю визуально, а другой общественный наблюдатель записывает на телефон. Голосующие адекватно реагируют на все новшества, которые применяются в этот раз. Все приходят на участок с радостью, хорошим настроением", - говорит общественный наблюдатель.

Лариса Илина успела принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Девушка считает, что это необходимо сделать каждому жителю страны, имеющему право голоса.

Добавим, в Тюменской области продолжают работать 1 тыс. 97 участков для голосования по поправкам в Основной закон страны. Комиссии ждут избирателей с 8 до 20 часов.

Анжела Лебедева