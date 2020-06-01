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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Наталья Путина: поправки в Конституцию будут способствовать социальной стабильности

Политика, 19:12 27 июня 2020

tyumen.er.ru

Главврач городской поликлиники №12 Наталья Путина приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Она отметила, что изменения, произошедшие в стране с момента принятия Конституции, говорят о том, что поправки в Основной закон необходимы.

"Конституция РФ была принята в 1993 году. Если смотреть с исторической точки зрения — это не такой большой отрезок времени. Но за это время в стране произошли изменения, и поправки, которые предлагается внести в Конституцию, будут способствовать дальнейшему развитию России, социальной стабильности", — пояснила Наталья Путина.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

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# поправки в Конституцию

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