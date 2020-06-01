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Тюменские хирурги спасли пациентке единственную функционирующую почку

Общество, 17:43 29 июня 2020

пресс-служба МСЧ «Нефтяник» | Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

Сложную операцию по спасению единственной функционирующей почки провели хирурги клиники "Нефтяник" в Тюмени. Крупную опухоль в правой почке 57-летней женщины обнаружили на плановом осмотре в поликлинике по месту жительства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Основная проблема заключалась в том, что левая почка в результате хронических заболеваний почти полностью утратила свою функцию. Перед хирургами-онкологами Алексеем Пономаревым и Гайком Петросяном стояла крайне сложная задача. Если бы возникли осложнения, то пациентка потеряла бы единственную функционирующую почку.

Успешную многочасовую операцию хирурги провели 21 июня. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке. Оперативное вмешательство на левой почке ей еще предстоит, но уже после полного восстановления и дополнительной диагностики.

"Диагностировать подобные опухоли в почке на ранних стадиях довольно сложно, - комментирует заведующий онкоурологическим отделением МСЧ "Нефтяник" Алексей Пономарев. – Самый неприятный момент в том, что заболевание на ранних стадиях протекает бессимптомно. Опухоли проявляют себя на поздних стадиях".

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# МСЧ Нефтяник , хирурги

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