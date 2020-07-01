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Пожилых тюменцев научат создавать съедобные букеты

Общество, 08:35 01 июля 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Студентов Университета третьего возраста начнут обучать фуд-флористике — искусству создания вкусных подарочных букетов — с 10 июля. Занятия будут проходить в формате видеоуроков на региональном портале "Старшее поколение", сообщает Областной геронтологический центр.

Благодаря новой форме обучения, даже пропустив семинар, студенты всегда смогут посмотреть его в любое удобное время.

Преподаватель, мастер международной лиги фудфлористов "Флер Гурмэ" Виктория Осипова подготовила для тюменских пенсионеров разработанный специально для них авторский курс фуд-флористики в формате двухмесячного онлайн-интенсива. Она поделится знаниями со всеми, кто мечтает овладеть секретами создания букетов из продуктов в деревянных ящичках, конвертах, подарочных коробках.

Преподаватель расскажет и продемонстрирует, из чего можно собирать нарядные композиции, обозначит способы крепления баночек и бутылок, раскроет секреты упаковки, изготовления каркаса и сборки.

По окончании курса каждый обучающийся сможет самостоятельно собрать букет в корзине или шляпной коробке на основе фруктов, ягод, зефира либо подарочную композицию из острых колбасок, сыров и соленых огурчиков.

Напомним, онлайн-курсы Университета третьего возраста ― уникальный проект Областного геронтологического центра. Главная цель ― организация качественного и доступного дистанционного обучения для пожилых людей, в том числе, в режиме самоизоляции.

Получить подробную информацию о проекте можно по телефону: 51-50-51.

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# областной геронтологический центр , обучение , пенсионеры , пожилые люди

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