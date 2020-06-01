Пункт по забою скота готовят к открытию в Упоровском районе

| Фото: www.uporovo.online | Фото: www.uporovo.online

Новый убойный пункт готовят к запуску в Упоровском районе. Крупный инвестиционный проект по его реконструкции завершает ООО "Агрокомплекс Манайский" в с. Пятково.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель директора по животноводству ООО "Агрокомплекс Манайский" Владимир Давыденко, новый убойный пункт будет находится на месте колбасного цеха, который закрыли 15 лет назад. Объем инвестиций в реализацию проекта строительства объекта составил более 20 млн рублей, при этом предприятие не использовало заемные и дотационные средства.

"Разобрали даже фундамент, оставив один "скелет", все заново залили, отстроили – реконструировали на сто процентов. Общая площадь возведенного здания составила 190 квадратных метров. Установили холодильные установки внутри, закупили и добавляем уличные, выносные холодильники, которые вместят 5-6 тонн продукции. В ближайшее время приобретем камеру для шоковой заморозки, технология позволяет мясу мгновенно покрываться ледяной коркой, при этом оставаясь свежим долгое время", - рассказал Владимир Давыденко.

Параллельно продолжаются работы по заливке помещения для хранения шкур. Заявленная мощность убойного пункта составляет 10 голов в смену. Убой будут осуществлять два сотрудника, которые уже прошли обучение и получили необходимые для работы документы. На пункте будет работать ветеринарный эксперт.

Открытие пункта запланировано на июль. Скот будет поступать с самого предприятия и от населения. Агрохолдинг содержит 2 тыс. голов скота, их них около 900 – дойное стадо, остальные животные – молодняк, часть которого и будет поставляться на пункт для дальнейшей реализации. Как пояснил представитель агрохолдинга, подобных пунктов не так много. Услуги по забою свиней и крупного рогатого скота в Упоровском районе оказывает СССПК "Исток", пункт находится в Суерке, до которой около 60 км, жители соседнего Емуртлинского сельского поселения обращаются в СПК "Емуртлинский".

Новый пункт в Пятково будет ближе для владельцев личных подсобных хозяйств и частных подворий Пятковского, Нижнеманайского, Крашенининского, Видоновского сельских поселений и Армизонского района.

После запуска убойного цеха "Агрохолдинг Манайский" планирует запустить цех по переработке мясной продукции, с организацией дополнительных рабочих мест.

Ирина Кургузова