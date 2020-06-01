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Началась регистрация волонтеров на слет Национальной лиги студенческих клубов

Общество, 19:16 30 июня 2020

Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Стартовала регистрация волонтеров на Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов, который пройдет с 21 по 27 сентября в Казани, сообщает Росмолодежь.

Волонтерами могут стать молодые люди от 18 лет, граждане РФ. Подать заявку можно с 29 июня по 27 июля на мероприятие "Волонтерский корпус Всероссийского Слета Национальной лиги студенческих клубов" в автоматизированной информационной системе "Молодежь России".

Отбор волонтеров проходит в два этапа: на основании анкетных данных и по результатам собеседования в Skype. По итогам каждому кандидату будет направлено информационное письмо в случае положительного или отрицательного решения.

В рамках подготовки Волонтерского корпуса будет организован обучающий семинар с 16 по 20 сентября.

На период проведения обучающего семинара для волонтеров и Слета для добровольцев предусмотрены горячее питание, трансфер и проживание на территории Казани, комплект фирменной атрибутики Слета, обучение и поддержка. Волонтеры получат опыт организации всероссийского молодежного события и новые навыки. Проезд волонтеров до места проведения слета и обратно осуществляется самостоятельно или за счет направляющей стороны.

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# волонтеры , Росмолодежь

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