Похитителей-сладкоежек задержали в Тобольске

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемых в совершении серии хищений мороженного задержали в Тобольске, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от представителя торговой точки о том, что неизвестные сорвали с холодильника с мороженым антивандальный щит и похитили товар на общую сумму около 6 тыс. рублей. Подобное сообщение поступило и на следующий день, злоумышленники похитили мороженное на сумму свыше 6 тыс. рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личности злоумышленников. По составленной ориентировке сотрудники ДПС задержали двух молодых людей 2001 и 2002 годов рождения. Доставленные в отдел полиции фигуранты свою вину признали и пояснили, что часть мороженного съели, а остальное растаяло.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению серии других преступлений. Так, фигуранты похитили три велосипеда из подъезда многоэтажного дома в Тобольске, а один из них еще и таксофон, принадлежащий телекоммуникационной компании. Велосипеды возвратили владельцам, таксофон фигурант хотел сдать в пункт приема металлолома, но так как организации были закрыты, он выкинул его на улице.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.