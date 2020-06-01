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Тюменские парковки 1 июля будут работать в обычном режиме

Общество, 13:38 30 июня 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Все муниципальные парковки, расположенные на ул. Республики, Герцена и Первомайской, 1 июля будут работать по обычному графику.

Парковка на набережной работает в круглосуточном режиме: стоимость часа составляет 40 руб. На площади 400-летия Тюмени плата за парковочные места не взимается, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Напомним, что припарковать свой автомобиль бесплатно горожане могут в будние дни с 19 часов до 7 часов по местному времени, а также по субботам и воскресеньям.

По всем вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ "Тюменьгортранс" по телефону: 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный). Также актуальная информация размещается на сайте "Тюменские парковки" в группе во ВКонтакте "Тюмень.Транспорт".

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# автомобилисты , парковки , площадь 400-летия Тюмени , тюменская набережная

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