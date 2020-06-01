Пьяный водитель устроил аварию на улице Харьковская в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый 32-летний водитель машины "Лада" устроил ДТП на ул. Харьковская в Тюмени 30 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В районе дома № 65 он въехал в автомобили Daewoo Nexia и KIA Rio, не выдержал дистанцию. Показания алкотестера составили 0,87 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В ведомстве подчеркнули, что восемь дней назад инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали тюменца нетрезвым за рулем. Тогда обошлось без ДТП. Ранее мужчину задерживали в пьяным за рулем в апреле 2012 года и в мае 2014 года.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

“Автомобилист отрицает свою причастность к аварии, говорит, что ее совершил его товарищ. По свидетельству сотрудников ГИБДД друг приехал к месту аварии, когда разбитый автомобиль грузили на эвакуатор. Неудивительно, что пьяные водители часто пытаются уйти от ответственности и винят в случившемся всех, кроме себя”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

33-летняя женщина, находившаяся в "Ладе", по предварительным данным, получила травму ребер и другие повреждения.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.