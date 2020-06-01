Спектакль-аудиопроменад "Гражданин С" представят тюменцам в начале июля

| Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте

Спектакль-аудиопроменад "Гражданин С" планируют представить в Тюмени в начале июля.

Чтобы стать зрителем, понадобится Telegram или аккаунт в социальной сети ВКонтакте, наушники и удобная обувь. Тюменцы прогуляются по городу в компании невидимого собеседника. Через наушники и мессенджер он расскажет свою историю, которая перенесет в 90-е, а затем снова вернет обратно в наши дни.

"Идея сделать спектакль-променад о городе у нас зародилась уже давно. Пандемия подтолкнула к воплощению отложенных идей и формату telegram-спектакля. Это не новая история для России, но в Тюмени такое встретишь не часто. У всех крупных городов есть спектакли о городе вроде "100% Воронеж" или "Remote Moscow". Мы решили, что и нам пора", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь молодежного театрального центра "Космос" Марина Нефедова.

По ее словам, как и в случае с обычным спектаклем, человек сам будет решать, когда посетить его. Для этого ему нужно будет перейти по специальной ссылке, попасть в чат-бот, надеть наушники и пойти по маршруту, слушая историю и получая указания от рассказчика.

"Это целая пьеса. Основной персонаж, от лица которого идет повествование, один – главный герой Саня. Будут появляться голоса персонажей из его воспоминаний, но в основном общаться со зрителем будет он", — добавила Марина Нефедова.

Сам спектакль "Гражданин С" длится чуть больше часа, но зависит от скорости передвижения зрителя. Проект будет реализован не один раз. В нем можно будет поучаствовать в ближайшие месяцы.

Команда МТЦ "Космос" решила познакомить жителей и гостей областной столицы с новым проектом с помощью табличек с рассказами тюменцев о разных местах города. Таблички с историями можно увидеть на улицах Тюмени.

Инна Пахомова