Геннадий Богомяков сыграл особую роль в становлении региона, считает Александр Моор

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Геннадий Павлович Богомяков – легендарный человек, сыгравший особую роль в истории становления Западной Сибири и всей страны. Благодаря подвигу поколения, ярким представителем которого он был, сегодня тюменский регион твердо стоит на ногах, уверенно смотрит вперед и строит долгосрочные планы развития. Этими словами губернатор Александр Моор открыл памятную церемонию по случаю 90-й годовщины со дня рождения Геннадия Богомякова.

"На заре своей управленческой деятельности я представлял, как было бы здорово и полезно, и с профессиональной точки зрения, и с человеческой, поработать в то время под руководством Геннадия Павловича. Это был бы уникальный и бесценный опыт. Увы, не суждено. Но моменты общения с ним оставили неизгладимое впечатление. Удивительная эрудиция, фантастическая память на события, людей, цифры. До последних дней своей жизни он был в курсе происходящего и глубоко переживал за судьбу региона. Геннадий Павлович был настоящим патриотом всей нашей большой Тюменской области", - заявил глава региона.

Вспомнить Геннадия Павловича Богомякова пришли депутаты Тюменской областной думы, представители регионального правительства, ветеранских организаций, его соратники, родные. Все без исключения говорили о масштабности этого человека и его особой роли в создании Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса.

"Он 17 лет руководил партийной организацией, это были сложные и интересные годы, открывались новые месторождения, строились города, создавалась инфраструктура и везде чувствовалось влияние Богомякова. Человек с неординарным мышлением, имеющий незаурядные организаторские способности, настоящий профессионал своего дела", - вспоминает председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Геннадий Павлович Богомяков – единственный человек в стране, который является почетным гражданином сразу трех субъектов – Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

"Для нашей семьи он был просто отцом и дедом. Спасибо, что помните и не забываете о нем", - поблагодарил присутствующих сын Владимир Богомяков.

До своего 90-летия Геннадий Павлович Богомяков не дожил три месяца. "От таких титанов, как он, зависели судьбы сотен людей, всей страны. Геннадий Богомяков навсегда вошел в историю нашего региона и останется в ней", - подчеркнул губернатор Александр Моор.