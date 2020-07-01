Родители и педагоги в Тюмени обсудят вопросы развития и воспитания малышей

| Фото: группа региональной Ассоциации логопедов во ВКонтакте | Фото: группа региональной Ассоциации логопедов во ВКонтакте

Круглый стол "Компетенции родителей в воспитании и развитии детей раннего возраста" проведет в Тюмени региональная Ассоциация логопедов. Двухчасовое мероприятие начнется в 11 часов 3 июля и пройдет в онлайн формате.

Участниками мероприятия могут стать родители, педагоги, логопеды, дефектологи, руководители муниципальных методических служб, медицинские работники, руководители и специалисты органов управления образования, образовательных организаций. Они обсудят вопросы воспитания и обучения детей и ответят на вопросы, касающиеся развития малышей.

Спикерами круглого стола станут ведущие специалисты в области воспитания и обучения. Среди них – директор регионального центра "Семья" Елена Перминова", директор Ассоциации логопедов Тюменской области Галина Криницына, профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского края Елена Шумилова и другие.

Заявки на участие с указанием фамилии, имени и отчества, электронной почты и номера телефона необходимо направить на электронную почту mp_center_tyumen@togirro.ru до 14 часов 2 июля. Ссылка для подключения будет направлена за час до начала мероприятия.