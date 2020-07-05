Спектакль "60 ударов сердца" тюменцы представят на фестивале GingerFest
Спектакль "60 ударов сердца" по роману "Так было" писателя Константина Лагунова представит тюменская театральная студия "Билет на трамвай" на Международном фестивале молодежных театров GingerFest в Туле. Постановка расскажет о людях, работавших в тылу в период войны.
"Фестиваль пройдет в 2021 году, скорее всего, в апреле. Он привлекателен тем, что коллективы могут обменяться опытом. Их ждут мастер-классы, хорошая образовательная программа. Знакомство с театрами других стран — это здорово. Для нас важен этот фестиваль как для развития, так и для получения большого опыта. Поездка на него — толчок для роста", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель и режиссер театра-студии "Билет на трамвай" Тамара Мингазиева.
К фестивалю GingerFest тюменцы будут готовиться в обычном режиме, так как времени много. На сцене актеры хотят продемонстрировать свой уровень и получит обратную связь от жюри. "Я всегда придерживаюсь того, чтобы эксперты говорили мне о минусах, нежели о плюсах. Знание о недостатках тоже дает толчок к росту", — добавила Тамара Мингазиева.
Театральная студия "Билет на трамвай" была основана в 2017 году Тамарой Мингазиевой при ТюмГУ. "Она создавалась на базе Института физической культуры. Изначально планировалась студия физического и пластического театра. Нас было немного — шесть человек. Сначала мы добирали людей из ТюмГУ, потом расширились. Сейчас в студии есть не только студенты, но и работающие взрослые люди. В ней 21 человек, из которых 15 человек — основной состав, они подготовлены и хоть завтра могут выйти на сцену. Студия уже приобрела определенный сценический язык, свой почерк", — заключила Тамара Мингазиева.
Инна Пахомова