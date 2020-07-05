Спектакль "60 ударов сердца" тюменцы представят на фестивале GingerFest

Автор — Галина Гаврикова | Фото: из группы МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) Автор — Галина Гаврикова | Фото: из группы МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

Спектакль "60 ударов сердца" по роману "Так было" писателя Константина Лагунова представит тюменская театральная студия "Билет на трамвай" на Международном фестивале молодежных театров GingerFest в Туле. Постановка расскажет о людях, работавших в тылу в период войны.

"Фестиваль пройдет в 2021 году, скорее всего, в апреле. Он привлекателен тем, что коллективы могут обменяться опытом. Их ждут мастер-классы, хорошая образовательная программа. Знакомство с театрами других стран — это здорово. Для нас важен этот фестиваль как для развития, так и для получения большого опыта. Поездка на него — толчок для роста", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель и режиссер театра-студии "Билет на трамвай" Тамара Мингазиева.

К фестивалю GingerFest тюменцы будут готовиться в обычном режиме, так как времени много. На сцене актеры хотят продемонстрировать свой уровень и получит обратную связь от жюри. "Я всегда придерживаюсь того, чтобы эксперты говорили мне о минусах, нежели о плюсах. Знание о недостатках тоже дает толчок к росту", — добавила Тамара Мингазиева.

Театральная студия "Билет на трамвай" была основана в 2017 году Тамарой Мингазиевой при ТюмГУ. "Она создавалась на базе Института физической культуры. Изначально планировалась студия физического и пластического театра. Нас было немного — шесть человек. Сначала мы добирали людей из ТюмГУ, потом расширились. Сейчас в студии есть не только студенты, но и работающие взрослые люди. В ней 21 человек, из которых 15 человек — основной состав, они подготовлены и хоть завтра могут выйти на сцену. Студия уже приобрела определенный сценический язык, свой почерк", — заключила Тамара Мингазиева.

Инна Пахомова