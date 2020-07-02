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Вечерние спортивные площадки ждут жителей Юргинского района

Спорт, 10:34 02 июля 2020

из архива ДЮСШ "Кристалл" во ВКонтакте | Фото: из архива ДЮСШ "Кристалл" во ВКонтакте

Девять вечерних спортивных площадок для любителей здорового образа жизни всех возрастов начинают работать в Юргинском районе со 2 июля.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор детско-юношеской спортивной школы "Кристалл" Ирина Сабитова, тренеры и спорторганизаторы ДЮСШ будут проводить занятия по различным видам спорта с населением на стадионах и других открытых оборудованных пространствах возле школ и спортзалов.

"Каждый будний день при хорошей погоде они будут ждать всех желающих с шести до девяти часов вечера. Это традиционная для нас форма работы, такие ежевечерние площадки работали и в прошлом году. Приходят на них и школьники, и взрослые, и люди старшего поколения. В связи с продолжающимся режимом повышенной готовности отличие этого лета в том, что занятия, игры будут проходить только на свежем воздухе. Всем участникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, им будут измерять температуру перед началом занятий и отслеживать другие признаки ОРВИ. В соответствии с требованиями какие-то соревнования будут проходить только в мини-формате", - пояснила директор спортшколы.

По ее словам, открытия площадок в селах ждали с нетерпением, многие юргинцы привыкли постоянно посещать в течение года спортзалы, заниматься на местах физкультурой, любимыми видами спорта. Все инструкторы уже составили план работ, возможных мероприятий, включив туда много нового и интересного для активных земляков.

Четыре площадки работают в самом Юргинском, еще по одной в селах Агарак, Бушуево, Володино, Северо-Плетнёво и Шипаково. Уточнить график работы площадок и адреса можно в группе спортшколы "Кристалл" во Вконтакте.

Ирина Кургузова

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# занятия , здоровый образ жизни , спортивные площадки , Юргинский район

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