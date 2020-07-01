Молочная, мясная и кондитерская продукция пользуется повышенным спросом на ярмарках Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мясную, молочную и кондитерскую продукцию местных товаропроизводителей активно покупают тюменцы на продовольственных ярмарках города.

Как сообщает "Комсомольская правда-Тюмень", на торговой площадке возле первого корпуса 92-й школы по ул. Гондатти Тюменский мясокомбинат "Олимп" продал большую часть популярной у горожан продукции уже к обеду. Интересуют покупателей и деликатесы, например, колбаса и тушенка из оленины, которые производит Ялуторовский мясокомбинат.

На площадке второго корпуса 92-й школы на первом месте по спросу продукция ООО "Тюменьмолоко". Люди становятся в очередь, чтобы взять першинский творог и масло по низким ценам. "Я второй раз приезжаю на ярмарку, хотя живу в другом микрорайоне. Покупаю здесь молочную продукцию, мясо, колбасу", - рассказала Юлия Кочетова.

В полных пакетах с ярмарок тюменцы уносят запасы на всю семью. Так, некоторые покупатели приобретают сразу по десять и более упаковок куриной продукции марки "Троекурово".

Активно раскупают и сладости компании "Квартет", которая представила более 20 видов печенья, новинки и конфеты.

Все участники ярмарок, и продавцы, и покупатели, соблюдают санитарные нормы – соблюдают социальную дистанцию, оплачивают покупки бесконтактным способом.