Гостей фестиваля "Время Побед" в Богандинском угощают чаем с баранками

| Фото: Тюменский район во ВКонтакте | Фото: Тюменский район во ВКонтакте

Далее в сюжете На фестивале "Время Побед" определили еще одного обладателя автомобиля

На четырех площадках фестиваля "Время Побед" в пос. Богандинский Тюменского района развернуты палатки с бесплатным чаем и угощениями: баранки, конфеты, печенье. Артисты Дома культуры дарят жителям праздничное настроение - исполняют разные песни.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила менеджер по культурно-массовым мероприятиям ЦКиД "Премьера" Ирина Рамих.

Фестиваль "Время Побед" начался в поселке с 8 часов 30 минут 1 июля. Богандинцы семьями, с детьми приходят на площадки. Атмосфера по-настоящему праздничная, заметила Ирина Рамих.

"Во время концертов у нас организовано награждение участников онлайн-конкурса к юбилею Великой Победы, который прошел с апреля по июнь в группе во ВКонтакте ЦКиД "Премьера". Всего на наш конкурс поступило 78 видеоработ. География участников впечатлила. Помимо богадинцев в конкурсе приняли участие дети и подростки из Винзилей, Каскары, Тюмени, Больших Акияр. Победителей и призеров конкурса отметим в каждой возрастной категории", - рассказала Ирина Рамих.

На площадках фестиваля можно полюбоваться картинами художника-оформителя Богандинского ЦКиД Юлии Речкаловой. Для детей организована отдельная площадка с играми, аниматорами. Организаторы викторины "Время Побед" встречают желающих проверить свои знания в области истории Великой Отечественной войны.

"Мы еще запланировали провести караоке-фэст и программу "Танцуют все", но пока не знаем будут ли, так как ливень начался, если закончится, то продолжим радовать жителей нашего поселка", - говорит менеджер по культурно-массовым мероприятиям ЦКиД "Премьера".

Анжела Лебедева