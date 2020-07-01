На фестивале "Время Побед" определили еще одного обладателя автомобиля

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Тюменка Надежда стала седьмой обладательницей автомобиля по итогам викторины фестиваля "Время Побед".

Свой приз она получила за правильный ответ на вопрос суперигры викторины в прямом эфире. Надежде предстояло ответить, как стала называться областная газета "Красное Знамя". Финалистка выбрала вариант "Тюменская правда" и оказалась права.

В прямом эфире Надежда рассказала, что водительские права у нее есть, а вот автомобиля никогда не было. "Он уже есть у вас - новенькая "Лада Гранта", - напомнил победительнице ведущий.

Напомним, у тюменцев еще есть шанс поучаствовать в суперигре и стать обладателем ценного подарка. Заключительная игра пройдет в прямом эфире в 22 часа.

Евгения Шевцова