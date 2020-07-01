  • 1 июля 20201.07.2020среда
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

На фестивале "Время Побед" определили еще одного обладателя автомобиля

Общество, 13:28 01 июля 2020

Скриншот видео

Тюменка Надежда стала седьмой обладательницей автомобиля по итогам викторины фестиваля "Время Побед".

Свой приз она получила за правильный ответ на вопрос суперигры викторины в прямом эфире. Надежде предстояло ответить, как стала называться областная газета "Красное Знамя". Финалистка выбрала вариант "Тюменская правда" и оказалась права.

В прямом эфире Надежда рассказала, что водительские права у нее есть, а вот автомобиля никогда не было. "Он уже есть у вас - новенькая "Лада Гранта", - напомнил победительнице ведущий.

Напомним, у тюменцев еще есть шанс поучаствовать в суперигре и стать обладателем ценного подарка. Заключительная игра пройдет в прямом эфире в 22 часа.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# викторина , фестиваль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 01.07.2020Новое мобильное приложение "Помоги остановить covid-19" презентовали в Тобольске
13:54 01.07.2020Родители и педагоги в Тюмени обсудят вопросы развития и воспитания малышей
13:31 01.07.2020Росгвардия обеспечивает общественный порядок на участках для голосования
13:29 01.07.2020Явка на участки для голосования в Тюменской области превысила 64%