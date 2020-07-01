Тоболяки поборются за квартиру и автомобили в финале викторины "Время Побед"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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Второй тур народной викторины станет заключительным мероприятием фестиваля "Время Побед" в Тобольске, сообщает администрация города.

Финальный этап пройдет в эфире ТРК "Тобольское время" 1 июля. Начало показа в 21 час 30 минут.

Победители первого тура викторины выиграли не только сладкие призы, но и бытовую технику. Это мультиварки, телевизоры, iPhone, фены, чайники и утюги. Теперь участники мероприятия поборются за квартиру и автомобили.

В ходе второго этапа из специального бокса ведущие будут доставать отрывные талоны, которые горожане заполнили во время первого тура мероприятия. Ведущий розыгрыша позвонит по указанному в карточке номеру телефона, сверит фамилию, имя и отчество участника. Если данные совпадают, участник получит право ответить на вопрос второго этапа викторины. Если ответ будет правильным, ведущий объявит имя победителя.

Из участия во втором этапе викторины исключаются те, кто не ответил на звонок ведущего или неправильно указал данные. В этом случае право на розыгрыш получает следующий участник, чью карточку ведущие достанут из бокса.

Отметим, для участия во втором этапе необходимо сохранять карточку викторины со штампом.

В заключительный день фестиваля "Время Побед" в Тобольске завершится и первый этап народной викторины, будут работать палатки здоровья, продуктовая ярмарка, полевая кухня и буфет.