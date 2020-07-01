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Фестиваль "Время Побед" радует ишимцев ценными подарками

Общество, 15:30 01 июля 2020

Фото Василия Баранова, "Ишимская правда"

Большинство участников краеведческой викторины в рамках фестиваля "Время Побед" в Ишиме дают правильные ответы на вопросы.

Этот факт отметил ведущий одного из центров фестиваля Александр Текирев, сообщает газета "Ишимская правда".

"Вопросы разные: где формировались ишимские стрелковые дивизии, какое военное учебное заведение базировалось в Ишиме в годы войны, с каким городом у нас в 2017 году было подписано соглашение о побратимских отношениях. Я и сам открыл для себя много нового и интересного. Например, что в войну в ишимских столовых в хлеб добавляли картофель, а глазки вырезали и оставляли на посадку, или что с эвакуацией предприятий и жителей европейских территорий население нашего города выросло до 38 тысяч человек", - поделился ведущий.

Один из победителей викторины - Дмитрий Голиков. За правильный ответ молодой человек получил в подарок холодильник, что стало для него приятной неожиданностью.

"Думал, кружку дадут или другую хозяйственную мелочь. Такого точно не ожидал. Очень приятно, ведь у меня сегодня день рождения, и вот такой подарок", - поделился Дмитрий.

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# викторина , Ишим , фестиваль

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