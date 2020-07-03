Серебряные волонтеры запустили спортивный челлендж

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Челлендж "#ПовышаемПланку55+" в социальных сетях запустили тюменские добровольцы серебряного возраста, сообщает Областной геронтологический центр.

Чтобы вдохновить сверстников и представителей младших поколений на занятия спортом в рамках проекта "Бабушкин workout" спортивные волонтеры будут делиться секретами по сохранению физической формы и здоровья в режиме онлайн. Поддержать необычный онлайн-флешмоб могут представители всех возрастов и муниципальных образований.

Принять участие просто: нужно выложить в социальные сети фото или видео своего выполнения упражнения "планка" (специальное статическое упражнение для мышц живота и спины) и подписать хэштег #ПовышаемПланку55+.

Фото и видео участников челленджа будут размещены в официальной группе во ВКонтакте и instagram-профиле Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Задать вопросы можно по телефонам: 30-39-59, 51-77-05.