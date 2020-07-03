  • 3 июля 20203.07.2020пятница
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер юго-восточный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Серебряные волонтеры запустили спортивный челлендж

Общество, 11:40 03 июля 2020

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Челлендж "#ПовышаемПланку55+" в социальных сетях запустили тюменские добровольцы серебряного возраста, сообщает Областной геронтологический центр.

Чтобы вдохновить сверстников и представителей младших поколений на занятия спортом в рамках проекта "Бабушкин workout" спортивные волонтеры будут делиться секретами по сохранению физической формы и здоровья в режиме онлайн. Поддержать необычный онлайн-флешмоб могут представители всех возрастов и муниципальных образований.

Принять участие просто: нужно выложить в социальные сети фото или видео своего выполнения упражнения "планка" (специальное статическое упражнение для мышц живота и спины) и подписать хэштег #ПовышаемПланку55+.

Фото и видео участников челленджа будут размещены в официальной группе во ВКонтакте и instagram-профиле Благотворительного фонда "Старшее поколение"

Задать вопросы можно по телефонам: 30-39-59, 51-77-05.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здоровый образ жизни , онлайн , серебряные волонтеры , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:46 03.07.202085 случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки
12:35 03.07.2020В Тюменском кардиоцентре зарегистрировали вспышку коронавируса
12:13 03.07.2020Более трехсот заявок подано на конкурс проектов в малых городах
11:52 03.07.2020Урбанисты из Петербурга расскажут о планах по благоустройству набережной около Конторы пароходства