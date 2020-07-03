Стали известны самые популярные у россиян экомаршруты

| Фото: Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени во ВКонтакте | Фото: Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени во ВКонтакте

Самыми посещаемыми российскими направлениями для тех, кто уже имеет опыт экотуризма, стали курорт "Роза Хутор", Байкальский государственный заповедник и нацпарк "Красноярские столбы". Это выяснили во время исследования в фонде поддержки прикладных экоразработок и исследований "Озеро Байкал", проведенного вместе с компанией Online Market Intelligence (OMI).

Также среди излюбленных мест для отдыха стали нацпарк "Валдайский", Астраханский биосферный заповедник и Прибайкальский нацпарк. В анкетировании участвовали больше 2,2 тыс. мужчин и женщин от 18 лет из всех регионов страны.

Как сообщают в АСИ, около четверти россиян знают об экотуризме, а 5% граждан ежегодно совершают несколько поездок по экомаршрутам. В то же время 59% респондентов не имеют опыта экотуризма и не планируют заниматься им в ближайшее время.

Причиной экотуристских поездок для 70% респондентов является желание увидеть уникальные природные объекты, о приобретении нового опыта и улучшении здоровья сказали 32% и 28% опрошенных соответственно. Кроме того, 17% выбрали этот вид отдыха из-за заботы о природе и экологии. Абсолютное большинство россиян (90%) предпочитают отправляться в такие поездки в компании друзей и/или семьи. При этом 80% организовывают их самостоятельно, не пользуясь услугами турагентств.

Основными барьерами для этого вида отдыха являются дороговизна поездки (44% опрошенных) и отсутствие информации для ее планирования (41%). В Топ-5 препятствий также вошли отсутствие рекламы экотуризма (31%), непопулярность этого вида туризма у россиян и слабая обустроенность турмаршрутов (по 29%).

При этом 64% из тех, кто ни разу не пробовал экотуризм, заявили, что более доступная стоимость поездок могла бы стать стимулом для знакомства с таким видом отдыха. Среди драйверов экотуризма респонденты также назвали увеличение информации об экотуризме (29%), наличие конкурентных предложений в сравнении с заграничными поездками и популяризация экотуризма (по 19%), а также возможность заниматься им с детьми (16%).

Напомним, что в Тюменской области популярным экомаршрутом является село Абалак. Подробнее о туристических местах региона можно узнать на сайте VisitTyumen.