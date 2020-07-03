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Международный форум по недвижимости PROESTATE пройдет в интерактивном формате

Общество, 08:54 03 июля 2020

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Международный инвестиционный форум по недвижимости "PROESTATE-2020" состоится 10–13 сентября, сообщает Минстрой.

Мероприятие пройдет в формате интерактивного виртуального пространства с трехмерной выставкой, насыщенной конференц-программой и широкими возможностями для нетворкинга.

В этом году форум объединит экспозицию, B2B-мероприятия, ярмарку квартир, специальный тематический блок с предложениями для частных инвесторов и серию образовательных мероприятий для специалистов рынка недвижимости.

Ожидается, что в составе виртуальной экспозиции будет представлено 200 стендов, спикерами деловой программы станут более 100 экспертов, а ярмарку квартир посетит 35 тыс. потенциальных покупателей.

Участники смогут в онлайн-формате представить проекты, обменяться контактами, провести переговоры, заключить договор о сотрудничестве, принять участие в экспертном обсуждении.

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# Минстрой РФ , форум недвижимости

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