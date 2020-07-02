Пятнадцать незрячих массажистов получили дипломы в филиале тюменского медколледжа
Дипломы первому выпуску незрячих массажистов вручили в Ялуторовском филиале тюменского медицинского колледжа. Документ государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации "Медицинская сестра / медицинский брат по массажу" получили 15 слепых и слабовидящих людей, сообщает региональная организация Всероссийского общества слепых.
Большинство выпускников – тюменцы. Также есть жители Голышманово, Тобольска Ялуторовска, Югры. Они обучались два года и десять месяцев на бюджетной основе по очной форме обучения. Студенты получали социальную стипендию. Инвалиды по зрению проживали в общежитии филиала.
Студенты изучали анатомию, основы патологии, терапии, педиатрии, обучались классическому и медицинскому массажу, ЛФК и другим дисциплинам. Участвовали в нескольких чемпионатах профессионального мастерства областного и всероссийского уровня. Призерами становились Александр Маракулин, Данис Исхаков, Станислав Проценко и другие.
Рустам Бабаев и Пётр Фролов получили красные дипломы. Руководство колледжа поощрило молодых людей ценными подарками.
Группа незрячих массажистов из 17 человек продолжает обучение.