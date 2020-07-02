Пятнадцать незрячих массажистов получили дипломы в филиале тюменского медколледжа

| Фото: региональная организация Всероссийского общества слепых | Фото: региональная организация Всероссийского общества слепых

Дипломы первому выпуску незрячих массажистов вручили в Ялуторовском филиале тюменского медицинского колледжа. Документ государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации "Медицинская сестра / медицинский брат по массажу" получили 15 слепых и слабовидящих людей, сообщает региональная организация Всероссийского общества слепых.

Большинство выпускников – тюменцы. Также есть жители Голышманово, Тобольска Ялуторовска, Югры. Они обучались два года и десять месяцев на бюджетной основе по очной форме обучения. Студенты получали социальную стипендию. Инвалиды по зрению проживали в общежитии филиала.

Студенты изучали анатомию, основы патологии, терапии, педиатрии, обучались классическому и медицинскому массажу, ЛФК и другим дисциплинам. Участвовали в нескольких чемпионатах профессионального мастерства областного и всероссийского уровня. Призерами становились Александр Маракулин, Данис Исхаков, Станислав Проценко и другие.

Рустам Бабаев и Пётр Фролов получили красные дипломы. Руководство колледжа поощрило молодых людей ценными подарками.

Группа незрячих массажистов из 17 человек продолжает обучение.