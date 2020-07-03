Более трехсот заявок подано на конкурс проектов в малых городах

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

301 заявка из 76 регионов поступила на четвертый всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях. Прием заявок завершился 1 июля, сообщает Минстрой РФ.

Победителей конкурса, чьи проекты будут реализованы в 2021-2022 годах, федеральная комиссия определит до 1 сентября. Самой популярной из четырех номинаций стала "Малые города, численность менее 20 тыс. человек" — на участие в ней поступило 108 заявок.

Вторая по числу заявок номинация - "Города с численностью от 20 до 50 тыс. человек", в ней будут соревноваться 102 проекта. Города с численностью от 50 до 100 тыс. человек представили 62 заявки, исторические поселения — 29.

Техническая экспертиза поданных документов продлится до 7 июля. По ее итогам станет известно, сколько всего проектов допущено к участию в конкурсе.

"Статистика свидетельствует, что конкурс стал эффективным и востребованным инструментом формирования комфортной среды. Муниципалитеты видят его пользу и готовы предоставлять проработанные, просчитанные решения. Конкуренция среди участников растет, число конкурсантов не снизилось. Это значит, что ни работа над проектами, ни коммуникация с жителями не останавливались", — считает заместитель главы Минстроя России Максим Егоров.

Отметим, что за три года на конкурс поступило больше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд рублей.