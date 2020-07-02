В Тюмени презентовали термально-оздоровительный комплекс

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Инвестиционный проект по созданию термального курорта "ЛетоЛето" важен для региона не только с точки зрения развития туризма, но и как свидетельство поддержки, которую оказывают инвесторам областные власти.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги рабочей поездки, в ходе которой он проверил готовность инвестпроекта к запуску.

"Строительство одного из самых больших в России аквапарков - это серьезный рывок. Инвесторы, конечно, рисковали. И я рад, что у них все получилось. Решение о поддержке данной инициативы мы приняли в самом начале пути. Были представлены льготы по налогам в региональный бюджет. Не менее важным было и административное сопровождение этого уникального проекта", - отметил глава региона.

Реализация второй очереди инвестиционного проекта по строительству водно-термального оздоровительного комплекса с аквапарком и объектами инфраструктуры находится в стадии завершения, доложил губернатору председатель совета директоров Сибинтел-холдинга Владимир Шевчик.

"Многофункциональный комплекс АКВАМОЛЛ - это не только самый большой СПА-комплекс на Урале и в Западной Сибири, но и новый формат оздоровительного отдыха для всей семьи. Общая площадь комплекса - 3 тысячи 500 квадратных метров. Одномоментно здесь могут находиться до пятисот гостей. В СПА-комплексе есть бассейн с морской водой, джакузи, сауны и бани разных традиций, горячий минеральный источник и wellness-кафе", - рассказал Владимир Шевчик.

В презентации нового этапа инвестпроекта приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, представители регионального правительства.

"В будущем планируется строительство третьей очереди комплекса: СПА-медикал с программами для оздоровления организма, а также банный городок, где будут настоящие сибирские бани на дровах, изготовленные из натурального массива дерева, с традиционными программами парения", - поделился планами развития Владимир Шевчик.

Напомним, в рамках реализации масштабного инвестпроекта в 2018 году был введен в эксплуатацию аквапарк с бассейнами и аттракционами, а также отель уровня 4 звезды на 180 номеров. В ноябре 2019 года вошел в стой открытый бассейн с минеральной водой, оборудованный массажными системами.

По мнению губернатора, инвесторы приобрели уникальный опыт, который будет обязательно востребован в работе по дальнейшему развитию сферы туризма и досуга в региона.

"Термальные минеральные воды, которые в больших количествах имеются в наших недрах - это серьезный ресурс региона. По большому счету до сих пор он использовался точечно и не системно. Но данный проект показывает, что Тюмень может стать термальной столицей России. Потенциал для этого у нас есть. Это пример для других инвесторов", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко