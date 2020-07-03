Теплая погода ожидается в Тюмени в выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 25 градусов потеплеет в Тюмени в ближайшие выходные, 4 и 5 июля.

По данным центра Фобос, в субботу в областном центре ожидается до плюс 24 градусов, возможен небольшой кратковременный дождь.

Теплым окажется и воскресенье. Максимальная температура воздуха в этот день составит плюс 25 градусов.

По-летнему жарким станет начало следующей недели. 6 и 7 июля столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. А с 8 июля дневная температура воздуха повысится до плюс 29.

Любовь Голышева