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Теплая погода ожидается в Тюмени в выходные

Общество, 10:45 03 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 25 градусов потеплеет в Тюмени в ближайшие выходные, 4 и 5 июля.

По данным центра Фобос, в субботу в областном центре ожидается до плюс 24 градусов, возможен небольшой кратковременный дождь.

Теплым окажется и воскресенье. Максимальная температура воздуха в этот день составит плюс 25 градусов.

По-летнему жарким станет начало следующей недели. 6 и 7 июля столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. А с 8 июля дневная температура воздуха повысится до плюс 29.

Любовь Голышева

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# лето , погода , погода в Тюмени

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